В США и Израиле ожидают удара Ирана в понедельник

Иран может нанести удар по Израилю в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на официальные лица США и Израиля.

«Три американских и израильских официальных лица сказали, что они ожидают, что Иран атакует Израиль уже в понедельник», — сказано в сообщении.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные западной разведки сообщил, что Иран планирует нападение на Израиль в день Тиша бе-Ав — еврейский день траура и скорби.

По информации канала, атака будет координироваться с ливанским шиитским движением «Хезболла». В этот день евреи оплакивают разрушение Первого и Второго Храмов, и традиционно соблюдают пост, траур и самоотречение.

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Хании не стало ранним утром 31 июля в результате израильского удара. В Тегеране он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.