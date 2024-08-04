Замглавы МИД Турции провел консультации со спецпредставителем президента России по Сирии

Заместитель главы министерства иностранных дел Турции Нух Йылмаз провел консультации со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом сообщило турецкое ведомство, передает РИА Новости.

«Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз встретился со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. В ходе встречи были проведены консультации по Сирии», — отметили в турецком ведомстве.

25 июля президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Сирии Башаром Асадом. В ходе визита российский лидер заявил о возможности обсудить весь комплекс отношений между странами, особо отметив торгово-экономические связи. Путин подчеркнул, что у России и Сирии есть перспективные направления с точки зрения развития торгово-экономических связей. Также он поинтересовался мнением Асада по развитию ситуации в ближневосточном регионе.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.