В Израиле обвинили ХАМАС в попытках свести на нет план по освобождению заложников

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что ХАМАС попытался свести на нет план по освобождению оставшихся заложников из сектора Газа. Заявление канцелярии цитирует ТАСС.

Сообщается, что ХАМАС вносит десятки дополнительных требований в план по освобождению, лишая его смысла.

«ХАМАС продолжает требовать окончания войны [в секторе Газа] при освобождении минимального числа заложников, а также добивается возможности наводнить сектор Газа оружием, вернуть контроль над ним и повторить резню 7 октября [2023 года]», — заявили в Израиле.

До этого советник Нетаньяху Гендельман обвинил ХАМАС в застое переговоров в Каире, заявив, что Израиль не выдвигал новых требований к ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее Армия обороны Израиля поразила центр управления ХАМАС на севере сектора Газа.