Армия Израиля поразила центр управления ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила центр управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Согласно сообщению израильской армии, центр базировался на территории школы Хамама на севере сектора Газа.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации четырех «террористов» в ходе спецоперации в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

2 августа в ЦАХАЛ заявили об ударе авиации по бойцам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетный обстрел своих подразделений у ливанской границы. В тот же день израильские силы противовоздушной обороны перехватили над Голанскими высотами летевший со стороны Ливана беспилотник.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел. Представители ЦАХАЛ заявили, что ракета была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.