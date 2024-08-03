Израиль обвинил ХАМАС в отсутствии прогресса на переговорах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрия Гендельмана.

Подчеркивается, что Израиль не выдвигал никаких новых требований на диалоге в Каире.

«Никаких новых требований со стороны Израиля на переговорах [в Каире] не выдвигалось. Отсутствие прогресса происходит исключительно по вине ХАМАС», — заявил он.

До этого армия Израиля заявила о поражении центра управления ХАМАС на севере сектора Газа.

Очередной виток эскалации ситуации на Ближнем Востоке начался после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. На встрече деятелей последний заявил, что Израиль вскоре будет уничтожен.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Ранее в Иране пообещали жестко отомстить Израилю после атаки на лидера ХАМАС.