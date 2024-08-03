Израильская делегация вернулась из Каира

Израильская делегация во главе с директором разведки «Моссад» Давидом Барнеа и руководителем Службы общей безопасности (ШАБАК) Роненом Баром вернулась из Каира. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, слова которого передает ТАСС.

В Каире делегация обсуждала с посредниками возвращение заложников из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

2 августа бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер заявил, что на данном этапе развития отношений между Ираном и Израилем готовность Тегерана к эскалации конфликта выше, чем раньше.

Ранее армия Израиля поразила центр управления ХАМАС на севере сектора Газа.