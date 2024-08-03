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Ирландский журналист заявил, что Зеленский «пишет свой сценарий»

Журналист Боуз заявил, что Зеленский не хочет выплачивать долги страны

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отменил выборы, а теперь закон, разрешающий не выплачивать долги. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, сначала украинский лидер принял законы, «запрещающие язык, затем церковь, затем выборы», затем «законы, мешающие его гражданам избежать его диктатуры», а теперь «закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам».

«Актер пишет свой сценарий», — считает Боуз.

31 июля украинские власти разрешили приостанавливать выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации. Зеленский подписал соответствующий закон.

До этого Украина согласовала с МВФ инициативы по повышению налогов, чтобы продолжить получать финансовую поддержку от Запада. В 2025 году страна нуждается в финансовой поддержке в размере $12–15 млрд.

Ранее агентство S&P понизило рейтинг Украины до выборочного дефолта.

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