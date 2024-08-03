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В Грузии заявили, что деньги от США не имели ничего общего с бюджетом

Спикер парламента Грузии Папуашвили: деньги США не шли в бюджет страны

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parliament.ge

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что приостановленная из-за принятия в Грузии закона об иноагентах американская программа помощи никак не связана с грузинским бюджетом. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Грузия не является «отсталой страной, находящейся на дотации другого государства», поэтому слухи о том, что без финансирования США произойдет катастрофа, безосновательны.

«У этих денег (американская программа помощи. — «Газета.Ru») нет ничего общего с бюджетом», — сказал Папуашвили, добавив, что в бюджете, который утвердил парламент Грузии, этих денег нет.

Спикер подчеркнул, что граждане Грузии сами создают бюджет страны и пополняют казну, откуда затем идет распределение на разные нужды.

До этого сообщалось, что США приостановили выделение помощи Грузии и считают действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Дания прекратила военную помощь Грузии.

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