На Украине усомнились в желании Киева прекратить конфликт

Заявления украинских властей о потенциальных переговорах по урегулированию конфликта не означают реального желания Киева прекратить продолжающиеся боевые действия. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Переговоры (даже если они начнутся) еще не означают сами по себе скорого завершения войны. Стороны могут встретиться, изложить друг другу несовместимые позиции относительно окончания боевых действий, ни о чем не договориться и разойтись», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, о завершении конфликта между РФ и Украиной можно будет говорить только тогда, когда обе стороны «сойдутся на неких общих условиях». По оценке издания, никаких свидетельств на данный момент этому нет.

Кроме того, как отмечает «Страна», украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что если условием окончания боевых действий будут выдвинуты территориальные уступки со стороны Украины, «то этот вопрос нужно выносить на референдум».

В связи с отсутствием «общих условий» для урегулирования ситуации и необходимостью упомянутого референдума на Украине, пишет издание, среди политических элит в стране «бытует версия», что все заявления Киева и Запада о готовности к переговорам не отражают их намерения действительно остановить продолжающийся конфликт.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленского, как и для его западных союзников, желательно перемирие для перегруппировки сил и поступления новых видов вооружения.

Ранее большинство украинцев выступили за начало переговоров с РФ.