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В Китае предупредили об угрозе безопасности в Восточной Европе из-за F-16 на Украине

Аналитик Жуньюй: F-16 на Украине угрожают безопасности в Восточной Европе

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Czarek Sokolowski/AP

Отправка странами Запада американских истребителей F-16 в распоряжение ВСУ грозит не только дальнейшей эскалацией украинского конфликта, но и является угрозой безопасности всей Восточной Европы. Об этом в беседе с ТАСС заявил эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй.

«Поскольку F-16 прибыли на Украину с восточноевропейской базы НАТО, эскалация российско-украинского конфликта может оказать влияние на безопасность и стабильность всей Восточной Европы», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам эксперта, после решения США передать истребители F-16 Украине и их появления в этой стране существуют риски расширения вооруженного конфликта.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине. Там отмечают, что помимо ракет, запускаемых комплексами С-400, опасность для переданных Украине истребителей представляют российские самолеты, которые находятся над территорией РФ и запускают ракеты класса «воздух-воздух» с большой дальностью в украинское воздушное пространство.

Ранее на Западе сообщили, что ВСУ уже задействовали истребители F-16.

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