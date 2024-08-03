Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине запаниковали после обмена заключенными между РФ и Западом

WP: Украина встревожена обменом заключенными между РФ и Западом

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Официальные лица на Украине обеспокоены обменом заключенными между Россией и странами Запада, поскольку он показывает способность сторон к переговорам. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«После того, как историческое соглашение о заключенных показало, что Москва и Вашингтон все еще могут вести дела, Киев заявил, что будет ждать от президента Байдена выполнения его обещания: «Ничего об Украине без Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине «с опаской» наблюдали за обменом заключенными между РФ и Западом, поскольку такое развитие событий показывает, что «Москва и Запад могут вести переговоры».

Как напоминает газета, украинцы знают, что их страна выживает за счет переданного оружия и денег, «взятых в долг и подаренных из-за рубежа». Если помощь Запада будет «отрезана», Украина окажется «в большой беде», отмечает The Washington Post.

До этого сообщалось, что успехи ВС РФ на поле боя подорвали веру украинцев в необходимость восстановить страну в границах 1991 года.

Ранее на Западе признали стремительное продвижение ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами