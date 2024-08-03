Официальные лица на Украине обеспокоены обменом заключенными между Россией и странами Запада, поскольку он показывает способность сторон к переговорам. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«После того, как историческое соглашение о заключенных показало, что Москва и Вашингтон все еще могут вести дела, Киев заявил, что будет ждать от президента Байдена выполнения его обещания: «Ничего об Украине без Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине «с опаской» наблюдали за обменом заключенными между РФ и Западом, поскольку такое развитие событий показывает, что «Москва и Запад могут вести переговоры».

Как напоминает газета, украинцы знают, что их страна выживает за счет переданного оружия и денег, «взятых в долг и подаренных из-за рубежа». Если помощь Запада будет «отрезана», Украина окажется «в большой беде», отмечает The Washington Post.

До этого сообщалось, что успехи ВС РФ на поле боя подорвали веру украинцев в необходимость восстановить страну в границах 1991 года.

Ранее на Западе признали стремительное продвижение ВС РФ.