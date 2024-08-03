На Западе признали стремительное продвижение ВС РФ

Российские войска стремительно продвигаются к стратегически важному для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Красноармейску. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

В статье отмечается, что чем ближе российские военные будут подходить, тем сложнее будет сдержать их продвижение.

По данным журнала, элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, оснащенная техникой производства США, ответственная за оборону направления, однако российская сторона разработала успешную стратегию борьбы. Так, бойцы ВС РФ сбрасывают бомбы на тыл украинской армии, а разведчики на легких и быстрых мотоциклах изучают ситуацию и местность на передовой. Они выявляют украинскую технику, после чего российские противотанковые ракеты точно ее поражают.

Журналисты Forbes добавили, что командиры ВСУ встревожены тем, что ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу.

28 июня в Минобороны сообщили, что российские войска группировки «Центр» взяли под контроль села Евгеновка и Прогресс в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.