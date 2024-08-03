Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом»

Лидер КНДР Ким Чен Ын опроверг данные южнокорейских СМИ о большом количестве жертв наводнений в Северной Корее, назвав Южную Корею «неизменным врагом», который «очерняет имидж» государства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что враг (Южная Корея — прим. ред.) — неизменный враг, и резко раскритиковал низменное нутро и рутинные привычки отбросов из Республики Корея, которые прибегают к гнусной интриганской пропаганде, чтобы любой ценой очернить нас и исказить имидж нашей республики», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Как отметил лидер КНДР, южнокорейские средства массовой информации стремятся распространить данные о большом количестве жертв в результате наводнений в Северной Корее. Ким Чен Ын назвал эту политику СМИ «сфабрикованной дезинформацией».

До этого министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что Северная Корея может рассмотреть возможность проведения ядерного испытания незадолго до президентских выборов в США, чтобы повысить свой авторитет. Ким Чен Ын развертывает новые боеголовки, способные нанести удар по Вашингтону и его союзникам в Азии.

Ранее в Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР.