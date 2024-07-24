Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР

Минобороны Южной Кореи: КНДР завершает создание тактического ядерного оружия

close
100%
KCNA/Reuters

Северная Корея находится на финальной стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя в настоящее время нет подтверждений его развертывания. Об этом в интервью японской газете «Иомиури» заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик.

По его словам, оружие КНДР является общей угрозой для Южной Кореи и Японии. Дальность тактического ядерного оружия затрагивает территории, на которых расположены военные базы США в Японии.

Син Вок Сик подчеркнул, что Пхеньян может в чрезвычайной ситуации попробовать применить ядерное оружие.

Глава военного ведомства Южной Кореи отметил, что, судя по всему, КНДР находится на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия. При этом его реальное развертывание пока не подтверждается.

До этого Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выступила с резким заявлением в адрес Южной Кореи.

Ранее в Совфеде допустили размещение ракет РФ на Кубе или в КНДР в ответ США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами