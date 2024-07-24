В Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР

Северная Корея находится на финальной стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя в настоящее время нет подтверждений его развертывания. Об этом в интервью японской газете «Иомиури» заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик.

По его словам, оружие КНДР является общей угрозой для Южной Кореи и Японии. Дальность тактического ядерного оружия затрагивает территории, на которых расположены военные базы США в Японии.

Син Вок Сик подчеркнул, что Пхеньян может в чрезвычайной ситуации попробовать применить ядерное оружие.

Глава военного ведомства Южной Кореи отметил, что, судя по всему, КНДР находится на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия. При этом его реальное развертывание пока не подтверждается.

До этого Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выступила с резким заявлением в адрес Южной Кореи.

Ранее в Совфеде допустили размещение ракет РФ на Кубе или в КНДР в ответ США.