На Украине рассказали, как Турция «вынесет» экономику страны «в одну калитку»

Турция после ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Украиной получила односторонние выгоды, Анкара таким образом «вынесет» украинскую экономику «в одну калитку». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский экономист Алексей Кущ.

«Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку», — подчеркнул он.

По мнению экономиста, соглашение о зоне свободной торговли открывает внутренний рынок Украины для дешевого импорта промышленных товаров.

При этом, как отметил Кущ, Украина практически не экспортирует промышленную продукцию, поэтому отмена пошлин со стороны Турции на этот вид товаров не несет никаких выгод для Киева.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что встретился в четверг с украинской делегацией во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко. Стороны договорились довести товарооборот с $7,3 млрд в 2023 году до $10 млрд. Болат заверил, что турецкие компании будут активно участвовать в реконструкции на Украине.

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев.

Ранее Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу Украины.