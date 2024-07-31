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Киев ищет пути реструктуризации внешнего долга

Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу Украины

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу страны до 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте украинского парламента.

Данный законодательный акт был принят Верховной Радой 18 июля с целью достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации долга. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа пояснила, что эта мера может потребоваться, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины относительно реструктуризации внешнего долга.

Накануне стало известно, что Украина согласовала с МВФ инициативы по повышению налогов, чтобы продолжить получать финансовую поддержку от Запада. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что это показывает готовность Киева принимать трудные решения и вносить свой вклад, при этом страна нуждается в поддержке на сумму $12-15 млрд в 2025 году.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «C» с «CC».

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