США опасаются за жизнь лидеров венесуэльской оппозиции

Соединенные Штаты опасаются за жизнь и безопасности лидеров венесуэльской оппозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный депртамент США.

«Госсекретарь выразил свои опасения относительно их безопасности и благополучия после выборов и осудил любое насилие по политическим мотивам и репрессии», — указано в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Утверждается также, что Эдмундо Гонсалес якобы набрал большее количество голосов и победил на президентских выборах.

До этого законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

В заявлении также содержится призыв к Мадуро и Гонсалесу начать переговоры для мирного перехода власти в Венесуэле.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.