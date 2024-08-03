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Мадуро объявил о готовности сотрудничать с БРИКС

Мадуро заявил, что Венесуэла будет сотрудничать с БРИКС по нефти и газу

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Jorge Silva/Reuters

Президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла будет сотрудничать с объединением БРИКС по нефти и газу. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале Мадуро заявлял, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани.

28 июля после объявления результатов выборов главы государства в Венесуэле вспыхнули массовые протесты. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

По итогам голосования победу одержал действующий президент Мадуро, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала силовиков свергнуть нынешние власти.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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