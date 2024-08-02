Сенатора Савельева доставили в суд

Задержанного в здании Совета Федерации сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева доставили в суд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в здание суда его завели в наручниках. Сенатор был в костюме, в котором находился при задержании на заседании в Совете Федерации.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позднее стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Супруга сенатора от Тульской области Ольга Савельева заявила, что муж просил ее не приезжать в Россию из-за рубежа.

Ранее стало известно, каким автомобилем владел сенатор Савельев.