«Полчаса оттирал в душе тюремную грязь»: депутат Селезнев — о возвращении сына из заключения в США

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными после десятилетнего нахождения в американской тюрьме, по приезде домой первым делом принял душ, чтобы «оттереть тюремную грязь». Об этом «Газете.Ru» заявил его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев.

«Первым делом он помылся. Он отвык от комфорта, никак не мог поверить, что он в квартире, в жилом доме с индивидуальными условиями. Он просто в душе стоял полчаса и оттирал от себя эту тюремную грязь, которая въелась в него за эти десять лет», — рассказал Селезнев-старший.

Теперь, по его словам, Роман планирует заняться здоровьем и «найти себя».

«Мы провели ночь эту дома, в кругу семьи, родных людей, как во сне. За 10 лет он здоровье подрастерял, поэтому первое, что он планирует — заняться здоровьем, пройти комиссию, потому что у него инвалидность, там его никто не обследовал. Десять лет ему не предоставляли никаких медицинских услуг, хотя показания к этому полнейшие были. Об этом постоянно говорило наше посольство в Америке, спасибо им большое, что не оставляют. И спецслужбы, которые работали над его освобождением, все это прекрасно понимали и брали в расчет. Потом ему надо себя найти, социализироваться», — сказал он.

Селезнев также рассказал, что на протяжении всего срока Романа морально унижали.

«Чувствуется, что человек нуждается в определенной реабилитации, потому что это жуткие десять лет. Когда я его попытался спросить об этом, он сказал, что все равно словами не передать, я не пойму. Что бы он ни сказал, действительность на самом деле еще тяжелее, именно психологически. Там у него были постоянные моральные унижения. Каждые два часа отмечаться на протяжении долгих лет. А если не успел отметиться, то в карцер. Ночью будили постоянно, спрашивали, не убежал ли он никуда. При том, что оттуда, где он сидел, никогда никто не убегал. Будили, включали свет яркий, чтобы он специально не мог заснуть, заходили к нему представители диаспор всяких мексиканских с мачете», — подчеркнул он.

Селезнев отметил, что Роман теперь «в долгу» перед родиной, поэтому планирует приносить пользу стране.

«Мы с ним вчера говорили о том, что родина, которая его не бросила, пусть через 10 лет, но при 27-летнем сроке, все равно его вызволила. Теперь он в долгу перед ней, это без пафоса без всякого, потому что я лично считаю так, и он это понимает — без помощи России и президента ему бы там, наверное, и умереть бы было бы суждено. Поэтому будет думать, чем полезен стране может быть. Страна сейчас не в самой легкой ситуации находится, пользы можно принести много», — добавил депутат.

В 2014 году Роман Селезнев был задержан американскими спецслужбами на Мальдивах. В 2016 году его приговорили к 27 годам заключения в США за киберпреступления. Суд присяжных признал его виновным в причастности к кибермошенничеству и причинении ущерба на $170 млн. По данным прокуратуры, хакер украл около 3 млн номеров кредитных карт.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегия, Польша, Словения, Россия и Белоруссия). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в посольстве России заявили о давлении на освобожденных россиян в тюрьмах США.