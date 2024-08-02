Матвиенко рассказала сенаторам о звонке Путина

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Совета Федерации. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Мне очень приятно сообщить, вчера позвонил Владимир Владимирович [Путин], зная, что у нас итоговое заседание, и дал высокую оценку итогам работы Совета Федерации в весеннюю сессию», — сказала политик, выступая на закрытии весенней парламентской сессии.

По словам Матвиенко, глава государства также просил ее передать слова благодарности всем сенаторам за инициативность, профессионализм, за их внимание к гражданам.

Председатель Совфеда также обратила внимание, что эта сессия была динамичная и насыщенная. Она была наполнена важными событиями и решениями, отметила Матвиенко.

«Несмотря на крайне высокий темп работы, на нестандартные задачи, Совет Федерации в полном объеме исполнил все намеченные планы», — подчеркнула она.

Ранее Мишустин назвал основную задачу правительства России.