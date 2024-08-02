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Стало известно о переговорах глав минобороны Турции и Украины

Главы минобороны Турции и Украины провели переговоры в Анкаре

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Depositphotos

Министры обороны Турции и Украины Яшар Гюлер и Рустем Умеров встретились в Анкаре. Об этом сообщило турецкое военное ведомство в соцсети X.

В сообщении не раскрыли подробностей беседы.

Накануне в рамках визита в Турцию Умерова состоялась церемония спуска на воду второго корабля для ВМС Украины «Гетман Иван Выговский».

Год назад турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США. По данным газеты Aydınlık, Умеров является политиком, который выражает и выполняет планы США в регионе.

Источники, утверждающие его связь с Вашингтоном, заявляют, что министр использует часть средств, получаемых от иностранных государств, в личных целях. Из открытых источников также известно, что в молодости Умеров участвовал в программе обмена будущими лидерами Госдепартамента США (FLEX). Его брат Руслан Умеров, как и он, учился в Крымской школе-интернате и имеет связи с FETÖ. В Киеве оба брата известны как «дети Америки».

Ранее в Турции сочли, что Польша рискует из-за поддержки Украины.

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