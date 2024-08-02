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В Грузии ответили на прекращение финансовой помощи со стороны Запада

Депутат Кадагишвили: прекращение помощи США и ЕС Грузии не повлияет на граждан

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Irakli Gedenidze/Reuters

Финансовая помощь Соединенных Штатов и Евросоюза Грузии не имеет прямого влияния на жителей страны, поэтому ее приостановка никак не скажется на благосостоянии грузинских граждан. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили, передает ТАСС.

«У нее (американской финансовой помощи. – прим. ред.) нет прямого влияния на наших граждан, функционирование правительства, пенсии, зарплаты, здравоохранение, оборону или другие направления», — подчеркнул он.

По словам депутата, упомянутая американская помощь в основном предназначалась для сотрудников западных организаций в Грузии и была мизерной.

Вместе с тем, Кадагишвили выразил уверенность в том, что отношения Грузии с западными партнерами нормализуются после парламентских выборов в октябре 2024 года.

До этого сообщалось, что США приостановили выделение помощи Грузии и считают действия ее правительства несовместимыми с членством в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Дания прекратила военную помощь Грузии.

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