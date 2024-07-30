Дания прекратила военную помощь Грузии из-за закона «о прозрачности иностранного влияния» (закон об иноагентах). Об этом сообщила депутат грузинского парламента Теона Акубардия со ссылкой на письмо МИД Дании.

Королевство начало предоставлять военную помощь Грузии в 2023 году, бюджет составлял 71,5 млн датских крон (около $10,376 млн).

Кроме того, согласно письму, Дания призывает грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, следовать программе реформ Европейская союза, которая, как отметила Акубардия, является основой прочных двусторонних связей между Данией и Грузией.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

За принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30, еще 58 воздержались.

Ранее сообщалось, что НПО в Грузии начнут регистрироваться по закону об иноагентах.