Песков подтвердил информацию о предложении Гершковича взять интервью у Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о предложении недавно освобожденного в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича взять интервью у российского президента Владимира Путина.

«Любое зарубежное СМИ может, и многие из них обращаются об интервью с президентом. Поступит заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает нужным дать интервью — он это сделает», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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До этого WSJ сообщила, что Гершкович в официальном прошении о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, которое он написал в России, предложил российскому лидеру дать ему интервью.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать - в Германию, трое - в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.