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В США заявили, что обмен заключенными между РФ и Западом связан с Трампом

Губернатор Северной Дакоты Бергум: РФ пошла на обмен заключенными из-за Трампа

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Tom Brenner/Reuters

Россия согласилась на обмен заключенными с рядом стран Запада, поскольку в Москве якобы считают, что экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах в ноябре. Об этом заявил губернатор штата Северная Дакота Даг Бергум, передает газета Hill.

«Причина, по которой Россия захотела заключить сделку именно сейчас, заключается в том, что они считают, что президент Трамп победит, и не хотят иметь с ним дела», — подчеркнул он.

По словам главы региона, Россия в результате обмена заключенными получила «максимальные уступки от слабого президента Байдена».

Как сообщали СМИ, переговоры между США, Германией и Россией продлились более полутора лет, а прорыв случился в начале февраля, когда президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме, чтобы обсудить варианты потенциального предложения России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты причины режима секретности сделки РФ и Запада по обмену заключенными.

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