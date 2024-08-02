В США заявили, что обмен заключенными между РФ и Западом связан с Трампом

Россия согласилась на обмен заключенными с рядом стран Запада, поскольку в Москве якобы считают, что экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах в ноябре. Об этом заявил губернатор штата Северная Дакота Даг Бергум, передает газета Hill.

«Причина, по которой Россия захотела заключить сделку именно сейчас, заключается в том, что они считают, что президент Трамп победит, и не хотят иметь с ним дела», — подчеркнул он.

По словам главы региона, Россия в результате обмена заключенными получила «максимальные уступки от слабого президента Байдена».

Как сообщали СМИ, переговоры между США, Германией и Россией продлились более полутора лет, а прорыв случился в начале февраля, когда президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме, чтобы обсудить варианты потенциального предложения России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты причины режима секретности сделки РФ и Запада по обмену заключенными.