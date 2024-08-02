Раскрыты причины режима секретности сделки РФ и Запада по обмену заключенными

Сделка по обмену заключенными между Вашингтоном и Москвой готовилась уже давно, а режим секретности сохранялся из-за нежелания российской стороны ее сорвать в последний момент. Об этом политолог Владимир Корнилов заявил в беседе с Tsargrad.tv.

Напомним, накануне состоялся исторический обмен заключенными из семи стран. В Россию вернулись 8 человек, уехали – 16 человек. Среди них россиянин Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира, а также американцы — журналист Эван Гершкович и предприниматель Пол Уилан, осужденные за шпионаж.

Корнилов отметил, что западные СМИ пишут обо всех деталях сделки, в то время как в российских к этой теме относятся с большей осторожностью. По его мнению, в Москве опасались, что раскрытие подробностей может сорвать обмен.

«Изначально было понятно, что в этом списке будут присутствовать фамилии людей, которых хочет вернуть Запад, и людей, которых хочет вернуть Россия», — подчеркнул политолог.

Как сообщали СМИ, переговоры между США, Германией и Россией продлились более полутора лет, а прорыв случился в начале февраля, когда президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме, чтобы обсудить варианты потенциального предложения России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Лукашенко ранее прокомментировал обмен заключенными между РФ и Западом.