Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между РФ и Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обмен между США, Россией и Германии был организован исключительно по линии спецслужб. Об этом сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

По словам главы государства, Минск оказал посильное содействие обмену.

Он также сказал, что президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена, хотя «сейчас пытается «набивать» на этом себе авторитет».

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегии, Польши, Словении, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент РФ Владимир Путин.

До этого заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между Россией и Соедиенными Штатами не повлечет за собой изменений в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.