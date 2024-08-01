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Арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен

Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен по неизвестной причине

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Global Look Press

Россиянин Александр Винник позвонил из американской тюрьмы и заявил, что его вычеркнули из списка на обмен заключенными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова матери заключенного, Веры Винник.

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули», — сказала женщина, уточнив, что причина, по которой это произошло, неизвестна.

Вера Винник отметила, что ее сын очень расстроен. Она обратила внимание, что Александр сказал только два слова «меня вычеркнули» и больше не звонил.

Мать россиянина призналась, что находится в шоковом состоянии, так как до последнего надеялась на освобождение в рамках обмена.

Позже адвокат Винника Аркадий Бух пояснил агентству, что приговор еще не вынесен, что могло стать причиной не включать россиянина в сделку по обмену заключенными.

В начале июля в США суд отложил вынесение приговора Виннику до 2025 года.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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