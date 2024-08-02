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Гершкович перед отъездом в США попросил интервью у Путина

WSJ: Гершкович попросил интервью у Путина перед обменом между РФ и Западом

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Dmitry Chasovitin/Reuters

Обменянный американский журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович в официальном прошении о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, которое он написал в России, выдвинул российскому лидеру предложение взять интервью. Об этом пишет издание.

«На официальном высоком русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения, российский корреспондент Journal заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Гершковичу также разрешили «уйти» с бумагами, которые он написал во время задержания, с письмами, «которые он нацарапал», и с материалами для книги, над которой он трудился.

До этого сообщалось, что самолет с гражданами США, освобожденными в ходе большого обмена с Россией, приземлился на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона. Эвана Гершковича, Пола Уилана и Алсу Курмашеву на аэродроме встретили их родственники, коллеги, а также президент США Джо Байден.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.

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