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Володин заявил, что Мадуро победил на выборах легитимно

Володин: Мадуро победил легитимно на выборах, по оценкам наблюдателей РФ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, по оценкам наблюдателей из России, победил легитимно на выборах. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Граждане отдали голоса за действующего президента Мадуро. Кстати, по оценке наших наблюдателей, он выиграл легитимно, хотя и с небольшим перевесом», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, выборы в Венесуэле прошли в условиях, когда оппозиция, поддерживаемая США, была допущена до электорального процесса. Результаты не удовлетворили Вашингтон, считает Володин.

Итогом выборов, где проиграла поддерживаемая Соединенными Штатами оппозиция, спикер ГД назвал беспорядки в стране и попытки дестабилизировать ситуацию в государстве.

В этой связи Володин отметил, что неотъемлемыми методами политики США стали ложь, провокации и двойные стандарты.

До этого США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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