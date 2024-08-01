В Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов

Происходившие в Венесуэле после президентских выборов протесты полностью подавлены, за это время пострадали более 80 полицейских и военнослужащих. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, слова которого передает РИА Новости.

«Отдельные вспышки, которые мы могли наблюдать между полуднем и вечером понедельника и несколькими часами вторника, полностью подавлены. Это заслуживает признания и аплодисментов, потому что силы государственной безопасности, суды и прокуратура сработали немедленно», — заявил он.

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

По итогам голосования победу одержал действующий президент Мадуро, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала силовиков свергнуть нынешние власти.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что оппозиция в стране пытается совершить государственный переворот при поддержке западных стран.

Ранее Маск заявил, что отвезет Мадуро «в Гуантанамо на осле».