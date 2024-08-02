Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные призвали власти подписать мирное соглашение с Россией

Бойцы ВСУ выступили за мирное соглашение с Россией из-за высоких потерь

close
100%
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киеву необходимо договориться с Москвой, потому что потери украинских частей достаточно высоки. К подписанию мирного соглашения с РФ призвали в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель бойцы ВСУ, фрагмент репортажа опубликован на YouTube.

«Нужно договариваться, потому что наши потери огромны», — заявили украинские военнослужащие.

Автор материала обратила внимание, что многие офицеры и солдаты украинской армии перестали верить в возможность победы над Россией и осознали, что вернуть утраченные территории уже невозможно.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами