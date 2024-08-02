Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС

Операция против главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не помогла стремлению к выработке соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд заявил президент США Джо Байден, его слова передает Reuters.

«Байден заявил, что (ликвидация. — прим. ред.) лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании не способствовала прекращению огня (в секторе Газа. — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Президент США добавил, что ранее в четверг у него состоялся прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что США готовятся помочь Израилю в отражении ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана и его союзников на фоне ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и одного из руководителей движения «Хезболла» Фуада Шукра.

Ранее в Иране заявили, что Израиль пересек красную черту и ответит за это.