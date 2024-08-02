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США признали победу оппозиционного кандидата на выборах президента Венесуэлы

США признали победу оппозиционного кандидата Гонсалеса на выборах в Венесуэле

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Alexandre Meneghini/Reuters

США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявление которого опубликовано на сайте Госдепартамента.

По его словам, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены «серьезные ошибки», объявленные итоги не отражают «волю венесуэльского народа».

Госсекретарь США отметил, что Национальный избирательный совет (CNE) объявил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро победителем, не приведя доказательств. Данные по итогам подсчета 100% голосов до сих пор не опубликованы, что, как считает наблюдательная комиссия центра Картера, лишает объявленный результат «какого-либо доверия».

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

По итогам голосования победу одержал действующий президент Мадуро, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала силовиков свергнуть нынешние власти.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что оппозиция в стране пытается совершить государственный переворот при поддержке западных стран.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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Протесты в Венесуэле
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