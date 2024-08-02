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В посольстве РФ заявили о давлении на обменянных заключенных

В посольстве России заявили о давлении на освобожденных россиян в тюрьмах США

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

На освобожденных в рамках обмена между РФ и странами Запада россиян оказывали психологическое давление в американских тюрьмах, они содержались в немыслимых условиях. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

«То, что вам пришлось пережить, сложно представить обычному человеку. Знаем не понаслышке, какое мужество и стойкость вы проявляли под постоянным психологическим давлением и порой в немыслимых условиях содержания», — говорится в сообщении.

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«Газета.Ru»

Также в дипмиссии заявили, что в американских тюрьмах остаются еще десятки россиян, Москва продолжит работать над их освобождением.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обмен заключенными говорит о том, что поддержка своих граждан является приоритетом для Москвы, это успех российской дипломатии.

1 июля в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Норвегии, Польши, Словении, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Среди отправленных в Россию — семейная пара Анна и Артем Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Красиков, Роман Селезнев, Михаил Микушин, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

Ранее «Газета.Ru» показала кадры встречи освобожденных россиян во Внуково.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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