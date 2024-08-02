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В США заявили, что прямые переговоры с РФ могут помочь и в конфликте на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: прямые переговоры США и России могут дать плоды

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Масштабный обмен заключенными России и США показал, что прямые и сдержанные переговоры между странами могли бы помочь и в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил американский правозащитник, экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова которого передает ТАСС.

«Обмен заключенными показывает, что прямые, но сдержанные переговоры между США и Россией могут принести свои плоды», — заявил он.

По его словам, сдержанные двусторонние переговоры по Украине тоже могли бы привести к результату. Бояться их глупо, добавил ветеран американской разведки.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в Анкаре.

В РФ вернулись восемь человек: приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, осужденная в Словении семья Дульцевых, сын депутата Роман Селезнев, называвший себя подполковником ФСБ Вадим Конощенко, хакер Владислав Клюшин, испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) и бразилец Жозе Ассиса Джамарриа, который на суде в Норвегии оказался Михаилом Микушиным.

Их в московском аэропорту Внуково лично встретил президент Владимир Путин. Он поздравил освобожденных с возвращением домой и пообещал госнаграды. «Родина ни на минуту не забывала о вас», — заявил глава государства.

Ранее «Газета.Ru» показала кадры встречи освобожденных россиян во Внуково.

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