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Байден лично позвонил президенту Польши

Байден лично позвонил Дуде и поблагодарил за помощь в обмене заключенными

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Jakub Szymczuk/KPRP​/Reuters

Президент США Джо Байден лично позвонил президенту Польши Анджею Дуде и поблагодарил за помощь в организации обмена заключенными с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

В канцелярии польского президента подчеркнули, что Байден позвонил Дуде, чтобы поблагодарить власти Польши за помощь в освобождении американских граждан, которые находились в заключении в России.

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«Газета.Ru»

В рамках телефонного разговора президенты обеих стран высказали силу союзнических связей и стратегическое партнерство между Польшей и США.

До этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил, что в ходе большого обмена заключенными Варшава по запросу США передала России Павла Рубцова, обвинявшегося в шпионаже.

Президент России Владимир Путин поздравил освобожденных из тюрем стран Запада россиян с возвращением на родину.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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