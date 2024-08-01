«Жизнь каждого россиянина бесценна»: в Госдуме назвали обмен заключенными победой России

Обмен заключенными продемонстрировал всему миру, что, несмотря на попытки изоляции, Россия продемонстрировала свою договороспособность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила депутат Госдумы Мария Бутина, назвав сделку победой РФ.

«События расцениваю как однозначную победу нашей страны, потому что, несмотря на сложнейшие условия, попытки изоляции России мы не только договороспособны, но и знаем такие аргументы, от которых наши иностранные визави не в состоянии отказаться. Российская сторона заявляла о важности обмена наших заключенных на протяжении многих лет. Мы всегда идем навстречу, и мы всегда готовы забрать своих, потому что каждая человеческая жизнь, жизнь каждого россиянина бесценна. Поэтому готовились долго. Но, видите, эта дорога, как говорится, c двухсторонним движением. А американцы, вы помните, отыграли немножечко эту историю назад. Вспомним переговоры по обмену, когда американцы отказались от морпеха Уилана в пользу Бриттни Грайнер и не захотели нам отдавать наших граждан. Поэтому наше желание и, я думаю, успешная работа наших дипломатов привела к тому, что все-таки все завершилось успешно», — сказала Бутина.

1 августа в Анкаре прошла масштабная операция по обмену 26 заключенных, находившихся в тюрьмах семи стран. Ее координировала Национальная разведывательная организация Турции (MIT).

По ее итогам российская сторона выдала странам Запада 16 человек, в ответ в Россию вернулись 10 граждан, в том числе двое детей. Среди россиян — Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению. Также сообщается об Артеме и Анне Дульцевых, которых в Словении обвинили в шпионаже. Из США вернулись три россиянина: Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенко. Из Норвегии вернули Михаила Микушина, из Польши — Павла Рубцова.

В Кремле также сообщили, что президент Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые участвовали в обмене. В списке — журналист Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), экс-глава уфимского штаба Навального (организация запрещена в России) Лилия Чанышева, политик Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), экс-депутат Томской думы Ксения Фадеева, политик, бывший руководитель «Открытой России» Андрей Пивоваров, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева, правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом), художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, обвиняемый в контробанде Патрик Шебель, экс-глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин.

Предыдущий обмен заключенными между Россией и США состоялся в декабре 2022, когда в РФ вернулся Виктор Бут, а в Штаты - баскетболистка Бриттни Грайнер. В тот раз процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.