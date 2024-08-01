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«Жизнь каждого россиянина бесценна»: в Госдуме назвали обмен заключенными победой России

Депутат Бутина назвала победой России обмен заключенными со странами Запада

Обмен заключенными продемонстрировал всему миру, что, несмотря на попытки изоляции, Россия продемонстрировала свою договороспособность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила депутат Госдумы Мария Бутина, назвав сделку победой РФ.

«События расцениваю как однозначную победу нашей страны, потому что, несмотря на сложнейшие условия, попытки изоляции России мы не только договороспособны, но и знаем такие аргументы, от которых наши иностранные визави не в состоянии отказаться. Российская сторона заявляла о важности обмена наших заключенных на протяжении многих лет. Мы всегда идем навстречу, и мы всегда готовы забрать своих, потому что каждая человеческая жизнь, жизнь каждого россиянина бесценна. Поэтому готовились долго. Но, видите, эта дорога, как говорится, c двухсторонним движением. А американцы, вы помните, отыграли немножечко эту историю назад. Вспомним переговоры по обмену, когда американцы отказались от морпеха Уилана в пользу Бриттни Грайнер и не захотели нам отдавать наших граждан. Поэтому наше желание и, я думаю, успешная работа наших дипломатов привела к тому, что все-таки все завершилось успешно», — сказала Бутина.

1 августа в Анкаре прошла масштабная операция по обмену 26 заключенных, находившихся в тюрьмах семи стран. Ее координировала Национальная разведывательная организация Турции (MIT).

По ее итогам российская сторона выдала странам Запада 16 человек, в ответ в Россию вернулись 10 граждан, в том числе двое детей. Среди россиян — Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному заключению. Также сообщается об Артеме и Анне Дульцевых, которых в Словении обвинили в шпионаже. Из США вернулись три россиянина: Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенко. Из Норвегии вернули Михаила Микушина, из Польши — Павла Рубцова.

В Кремле также сообщили, что президент Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных, которые участвовали в обмене. В списке — журналист Эван Гершкович, политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), экс-глава уфимского штаба Навального (организация запрещена в России) Лилия Чанышева, политик Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), экс-депутат Томской думы Ксения Фадеева, политик, бывший руководитель «Открытой России» Андрей Пивоваров, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева, правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом), художница Саша Скочиленко, политолог Дитер Воронин, обвиняемый в контробанде Патрик Шебель, экс-глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин.

Предыдущий обмен заключенными между Россией и США состоялся в декабре 2022, когда в РФ вернулся Виктор Бут, а в Штаты - баскетболистка Бриттни Грайнер. В тот раз процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.

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