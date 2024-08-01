В Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира»

Обмен заключенными между Российской Федерацией и странами Запада может «открыть новую страницу для всего мира». С таким заявлением выступила депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с телеканалом CNN.

«Этот обмен просто означает успешную работу нашей дипломатии, и я рада, что все стороны переговоров справились с этим успешно, несмотря на ситуацию», — сказала Бутина, имея в виду конфликт Москвы и Киева.

Она подчеркнула, что не стала бы напрямую связывать обмен с событиями на Украине, но выразила надежду, что он «откроет новую страницу для всего мира».

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, уже обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в Совфеде отреагировали на обмен заключенными между Россией и Западом.