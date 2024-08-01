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Песков прокомментировал слова Путина о «пурге»

Песков счел критикой слова Путина о том, что он «несет пургу»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел критикой слова главы государства Владимира Путина, что он «иногда несет пургу». Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Так Песков ответил на вопрос о моментах, когда Путин его хвалил или критиковал за что-либо. Пресс-секретарь президента признался, что с Путиным работа идет на максимуме, с высочайшим качеством, поэтому «хвалить здесь нечего».

По словам представителя Кремля, публичную критику президента, прозвучавшую в 2018 году, запомнили, так как очень красочно очень было сказано о «пурге».

Песков обратил внимание, что в пресс-службе Путина трудится огромный коллектив «не жалея живота своего».

«Когда нет критики от президента — это самая высокая похвала», — заключил представитель Кремля.

В 2021 году Песков заявлял, что критика со стороны Путина бывает очень жесткой. Он обратил внимание, что сам уже сталкивался с серьезным «разносом», после которого «жить не хотелось».

Ранее Путин счел политической пургой угрозы еврокомиссара премьеру Грузии Кобахидзе.

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