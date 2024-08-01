Британский аналитик предрек США столкновение с международными кризисами перед выборами

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис не исключил, что Соединенные Штаты столкнутся с двумя международными кризисами перед предстоящими в ноябре президентскими выборами. Соответствующее мнение он высказал на своем YouTube-канале.

По его словам, Демократическая партия, в том числе Камала Харрис, пытаются закрывать глаза на то, как развиваются события на Украине. В связи с этим они могут столкнуться с крупным кризисом в республике, как происходит в данный момент на Ближнем Востоке. Все это может произойти перед выборами, что доставит им множество неудобств, указал эксперт.

Меркурис полагает, что ВСУ находятся в крайне сложном положении, особенно на Донбассе. Если армия Украины продолжит отступать такими же темпами, то Киев не выдержит еще одного года военных действий, считает аналитик.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп баллотируется в президенты от Республиканской партии. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее стало известно, как результаты выборов повлияют на внешнюю политику США.