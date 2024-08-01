В Совфеде отреагировали на обмен заключенными между Россией и Западом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обмен заключенными между Россией и странами Запада в нынешних геополитических обстоятельствах позитивным знаком. Его слова приводит «Лента.Ru».

«Мое мнение абсолютно однозначное. Когда происходит обмен заключенными между странами, это свидетельствует о том, что все-таки каналы связи действуют, люди договариваются об условиях, о персоналиях», — заявил Карасин.

Он подчеркнул, что обмен стал позитивным знаком, свидетельствующим о том, что компромиссы возможно найти даже по самым чувствительным вопросам.

До этого телеканал NTV сообщил, что Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. В списке оказались двое детей.

Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. «Газета.Ru» следит за обменом в режиме онлайн.

Ранее в США оценили обмен заключенными между Россией и странами Запада.