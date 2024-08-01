В США оценили обмен заключенными между Россией и странами Запада

Обмен заключенными между Российской Федерацией и странами Запада состоялся после месяцев «тихих и сложных переговоров» Москвы и Вашингтона, в ходе которых США искали предложения, способные «побудить» РФ к действию. Об этом пишет CNN.

«Состоявшийся в четверг обмен произошел после месяцев тихих и сложных переговоров между Москвой и Вашингтоном, в ходе которых американские дипломаты обшаривали весь мир в поисках предложений, которые могли бы побудить Россию освободить американцев», — говорится в сообщении.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Сообщалось, что операцию проводили при содействии Управления национальной разведки Турции.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников писало о готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и странами Запада. По данным телеканала N1, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Ранее появились первые кадры обмена заключенными между РФ и США.