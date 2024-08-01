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В Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа

Песков: Путин был весьма удивлен покушению на экс-президента США Трампа

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был весьма удивлен покушению на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Наверное, можно сказать, что был весьма и весьма удивлен», — сказал Песков.

По его словам, Путин удивился покушению, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников борьбы во время выборов в Соединенных Штатах.

Он отметил, что спецслужбы должны были минимизировать такие опасности и угрозы.

«И, конечно, подобные нападения, никто их не может одобрять. Все их решительно отрицают, отвергают, порицают и осуждают», — сказал Песков.

13 июля Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки. Также сообщалось, что стрелявшего в Трампа было хорошо видно незадолго до покушения.

Ранее сообщалось, что Трамп даст показания ФБР о попытке покушения на него.

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