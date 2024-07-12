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Кеннеди-младший предупредил о последствиях эскалации конфликта на Украине

Кеннеди-младший: эскалация конфликта на Украине грозит обменом ядерными ударами

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что эскалация конфликта на Украине грозит миру полномасштабным обменом ядерными ударами. Об этом он написал в соцсети Х.

«Конфликт на Украине может распространиться на Европу и превратиться в полномасштабный обмен ядерными ударами», — говорится в его публикации.

Кеннеди-младший отметил, что если это произойдет, то вина от части будет лежать на США. Так как Вашингтон вливает оружие в этот конфликт.

Также он заявил, что поведение конгресса США и администрации президента США Джо Байдена является «безумием» и призвал приложить все усилия, чтобы не допустить столкновения Соединенных Штатов с «противниками, обладающими могучими ядерными арсеналами».

До этого Кеннеди-младший заявил, что НАТО превратилось в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну.

Ранее Кеннеди-младший извинился перед няней, обвинившей его в домогательствах.

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