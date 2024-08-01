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Появились первые кадры обмена заключенными между РФ и США

Телеканал NTV показал обмен заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары

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NTV

Появились первые кадры обмена заключенными между Россией и США в аэропорту Анкары. Их опубликовал турецкий телеканал NTV.

На кадрах можно заметить самолеты США и РФ. Там также видно частный самолет, который летел из Осло в Турцию, о нем ранее писали СМИ.

Турецкое агентство IHA также сообщило, что обмен в аэропорту Анкары координирует управление разведки Турции.

До этого стало известно, что самолет отряда «Россия» вылетел в Турцию после сообщений об обмене заключенными. Это воздушное судно обычно используется высокопоставленными российскими чиновниками. Судя по данным Flightradar 24, самолет недавно совершал перелет между Санкт-Петербургом, Сочи и Москвой.

31 июля агентство Reuters сообщило, что между Россией и странами Запада готовился масштабный обмен заключенными.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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