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Осужденный в ФРГ Красиков фигурирует в обмене заключенными между Западом и РФ

CBS News: осужденный в ФРГ Красиков будет частью обмена между Западом и РФ

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Der Polizeiprasident

Отбывающий пожизненное заключение в Германии Вадим Красиков фигурирует в обмене заключенными между Российской Федерацией и рядом государств Запада. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

«Среди граждан России, которые, как ожидается, будут участвовать в обмене, — Вадим Красиков, <…> отбывающий пожизненное заключение в Германии», — говорится в тексте.

1 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными с США.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников писало о готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и странами Запада. По данным телеканала N1, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Ранее журналисты CNN сообщили о проведении обмена заключенными с РФ и другими странами.

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