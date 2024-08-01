Журналисты CNN сообщили о проведении обмена заключенными с РФ и другими странами

Обмен заключенными с участием России, Германии, США и других стран проходит «прямо сейчас. Об этом сообщает телеканал CNN на странице в X, ссылаясь на неназванного представителя администрации США.

«Между США и Россией идет масштабный обмен пленными, включая ряд американцев», — говорится в сообщении.

1 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными с США.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников писало о готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и странами Запада. По данным телеканала N1, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Телеканал Fox News информировал, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными.

Ранее Кремль отказался комментировать тему обмена Гершковича и других заключенных.