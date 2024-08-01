Журналистка Алсу Курмашева фигурирует в списках на обмен между РФ и Западом

Редактор «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашева включена в списки на обмен между Россией и странами Запада. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителя американской администрации.

Отмечается, что Курмашева, имеющая гражданство США, будет освобождена вместе с другими осужденными в РФ американцами — Полом Уиланом и журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем.

В июле Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что попытки Запада представить дело Алсу Курмашевой как «преследование журналистки» несостоятельны. По словам дипломата, Курмашева не была аккредитована при российском внешнеполитическом ведомстве как иностранный корреспондент и «не работала на российские СМИ».

Ранее в Кремле отреагировали на требование США освободить журналистку Курмашеву.